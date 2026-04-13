連休など子どもたちを連れて実家へ帰省した際、親から「誰も住んでいない空家の庭木が伸び放題だから、時間がある時に切ってくれないか」と頼まれることがあるかもしれません。 これも親孝行と思っておこなった、親が所有する空家の「庭木の伐採」ですが、それが引き金となり、翌年から土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がるという、予想外の展開につながる可能性もあります。 本記事では、空家対策の意外な判断基