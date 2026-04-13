高齢者の医療費は「1割負担」というイメージを持っている人も多いでしょう。しかし、実際には全ての高齢者が1割負担とは限りません。収入や所得の状況によっては、2割負担や3割負担になることもあります。 例えば、75歳の祖父が「年金は月15万円くらいなのに、医療費が2割負担になっている」と聞くと、「収入が多いから？」と疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、高齢者の医療費負担の仕組みと、なぜ年