&TEAMが、日本3rdミニアルバム『We on Fire』の全曲音源とタイトル曲のMVを公開した。『We on Fire』は、さらなる高みへ飛躍しようとする&TEAMの「現在」と「新たな挑戦」を描いた作品だ。【写真】「頭身バグってる」&TEAM・KのCG級スタイルアルバムと同名のタイトル曲をはじめ、強烈なロックサウンドが際立つ『Bewitched』、軽快で中毒性のあるメロディの『ホットライン』、春の情緒をまとった『桜色Yell』、そして『