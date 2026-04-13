SEVENTEENのミンギュがトークショーを開催する。韓国で約900店舗を展開する人気トースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」は、看板メニューの味を再現した「イサックトースト ソース」と、ジャム3種類（アップル、ピーチ、キウイ）を日本で発売する。【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、日本観光オフショットこれを記念し、ブランドモデルであるSEVENTEENのミンギュをゲストに迎えた一夜限りのオフラインイベントを、5