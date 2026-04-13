湖池屋はこのほど、コーンスナック「ポリンキー」ブランドを刷新し、4月13日から、「ポリンキー あっさりコーン」「同 めんたいあじ」「同 えび塩」の計3品を、全国の全チャネルでリニューアル発売した。いずれもオープン価格。1990年発売の「ポリンキー」は、コーン生地のほのかな甘みを生かし、サクサク･くちどけの良い食感に仕上げたロングセラーブランド。商品をモチーフにしたキャラクター「スリーポリンキーズ」も特徴で、フ