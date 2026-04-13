日本維新の会・吉村洋文代表が、１３日までに自身の公式ユーチューブ「吉村洋文チャンネル」を更新。１２日に自身も維新の会代表として参加した自民党大会の様子をを伝えた。高市首相からいきなりの「褒めちぎって、私を」の強烈な“先制パンチ”に「分かりました」とタジタジの吉村知事。「歯の浮いたようなお世辞でもいいから」と高市節全開に「今から早急に組み立てます」と圧倒されっぱなしだった。動画内では、テレビな