フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式にサプライズ登場。五輪金メダルを獲得した伝説のフリー「グラディエーター」の終盤部分を披露し、３３３人の新入社員を祝福した。演技後、氷上で着席する新入社員にあいさつした「りくりゅう」。三浦は「こ