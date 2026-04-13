阪神・坂本誠志郎捕手が自身の公式インスタグラムを更新し、１２日に取得した海外ＦＡ権に対する思いをつづった。「一つの節目を迎えられたことを、まずは大変ありがたく思っています。ここまで多くの方に支えていただいた結果として得られた権利だと思いますので、感謝の気持ちが一番大きいです。とはいえ、シーズン中でもありますし、正直、球団の方から声をかけていただくまでは、自分でも気づかないくらい目の前のことに集