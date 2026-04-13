中日は１３日、バンテリンドームで全体練習を行った。帯状疱疹（ほうしん）で登録を抹消されていた石伊雄太捕手と、ファームで調整中だった鵜飼航丞外野手が１軍合流を果たした。オルランド・カリステ内野手が登録抹消となる。石伊は開幕から３試合で先発マスクをかぶり、バットでも１２打数５安打の打率４割１分７厘と好調だった。４月１日に出場選手登録を抹消され、１１日のファーム・リーグ、楽天２軍戦（森林どりスタジア