俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）、藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。山崎が藤木とのプライベートを明かした。【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人今回CM初共演となる2人は、2018年にドラマ『グッド・ドクター』、2021年の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』で共演。プライベートでも親交があるというが、新CM撮影のときには「撮影でお会いしたのが意外と久々