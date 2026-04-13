ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、15日（日本時間16日午前11時10分開始）の本拠地でのメッツ戦に決まった。球団が12日（同13日）に発表。中6日での登板で今季2勝目を目指す。大谷は今季投手としてここまで2試合に登板して1勝0敗。12イニングに投げて自責点0（失点は1）を続けており、防御率は0・00となっている。