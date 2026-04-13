何気なく交わされた一言が、思いの外長く心に残ることがあります。言った側は覚えていなくても、受け取った側にとっては人生の節目と結びつき、特別な記憶になることもあります。時間が経ったあと、その記憶と再び向き合う瞬間は、思いがけない感情を呼び起こします。【漫画】店長の温かい言葉が、ずっと心に残っていたが…カウンター越しの、温かな約束東京都在住Oさん（40代）は、結婚したばかりの頃、商店街の裏手にあるカウン