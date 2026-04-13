300万円以下「廉価モデル廃止」を嘆く声もトヨタは2026年4月10日、人気3列シートミニバン「ノア」の一部改良を実施しました。5月6日より発売されます。2022年の現行型デビュー以来、初の大きな改良となったことから、SNSなどには早くも多くの声が集まっていました。【画像】超カッコいい！ これが4年ぶりに大幅刷新したトヨタ「“新”ノア」です！ 画像で見る（30枚以上）ノアは、それまでの後輪駆動車をベースとした「タウ