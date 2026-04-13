子どもの病院への親の付き添いは何歳ぐらいまで必要なのか、小児科の受診は何歳まで可能なのか、意外にわからないことってありますよね。今回寄せられたのも、病院からの言葉に「え、そうだったの？」となったママからのものでした。『高校生になる子どもが、小学生のころから花粉症の治療でお世話になっている病院へ、いつも飲んでいる薬をいただきに行きました。すると、親が同伴でないと困ると病院のスタッフや医師から注意を受