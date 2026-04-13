＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞“ゴルフの祭典”の最終日。29位タイから出た2021年大会覇者の松山英樹は、7バーディ・4ボギーの「69」で回り、トータル5アンダー・12位タイで4日間を終えた。過去2度の出場経験があり、中継するTBSの解説を今年から務めた藤田寛之は、松山のプレーをどうみたのか。〈連続写真〉松山英樹はアドレスよりも左に10.9センチ動いてる? AIで見