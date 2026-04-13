ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、16日午後7時10分（同17日午前9時10分）開始のアストロズ戦に決定。球団が12日（同13日）に発表した。敵地ヒューストンでの試合。現在防御率2・16と好調をキープしているベテラン右腕が今季2勝目を目指す。ロ軍に移籍1年目の菅野は5日のフィリーズ戦で移籍後初勝利。中4日でマウンドに上がった10日のパドレス戦も、白星は付かなかったが6回4安打2失点と好投した。そこから中5日での登