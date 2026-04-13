ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、14日（日本時間15日午前11時10分開始）の本拠地でのメッツ戦に決まった。球団が12日（同13日）に発表した。中6日の登板で今季3勝目を狙う。山本は今季ここまで3試合に登板して2勝1敗、防御率2・50。全試合でクオリティスタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定した投球を続けている。