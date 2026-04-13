カブス・今永昇太投手の次回登板が、15日午後6時40分（同16日午前7時40分）開始のフィリーズ戦に決まった。球団が12日（同13日）に発表した。敵地フィラデルフィアでの先発。中4日のマウンドで今季初勝利を目指す。メジャー移籍3年目の今永は今季ここまで3試合で0勝1敗、防御率2・81。前回登板の10日のパイレーツ戦は6回までノーヒットノーランのまま降板。打線の援護がなく白星を手に出来なかった。