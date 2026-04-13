クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、日本上陸20周年を記念し、「オリジナル・グレーズド ダズン」を毎月20日限定で20年前と同じ1500円（税込1620円／イートイン1650円）で販売する「オリグレ ダズン1500円DAY」を4月から11月までクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で開催する。【写真】ワクワクが止まらない！​ハテナブロック ボックスから登場するドーナツ一覧「オリジナル・グレーズド」は世界中のクリス