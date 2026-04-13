エンゼルス・菊池雄星投手の次回登板が、13日午後7時5分（日本時間14日午前8時5分）開始のヤンキース戦になった。球団が12日（同13日）に発表した。敵地ニューヨークでの登板で今季初勝利を目指す。菊池は今季がメジャー移籍8年目。今季はここまで3試合に登板して0勝2敗、防御率6・75。