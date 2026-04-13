【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、米ＦＯＸニュースの番組で、中国がイランに兵器を供給すれば、米国への輸入品に５０％の追加関税を課す考えを示した。これに先立ち、米ＣＮＮは１１日、米情報機関の分析として、中国がイランに携帯式の地対空防衛システム（ＭＡＮＰＡＤＳ）を数週間以内に供与する準備を進めていると報じていた。トランプ氏は番組の電話インタビューで、中国と良好な関係を築いている