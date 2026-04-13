元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。ネットニュースの真偽について語った。元ニッポン放送で同期のパーソナリティー垣花正からネットニュースの真偽を問われる場面があり「これは本当かな？と思ってるのがあって。新婚時代に健康を気遣って夫の石井一久さんに焼き肉禁止令を出して…」と聞かれると、木佐は質問の途中で「あ、