ロッテは６月１９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）に、地域振興活動「ＡＬＬＦＯＲＣＨＩＢＡ」の一環として、習志野高吹奏楽部の来場が決定したと１３日、発表した。「ＡＬＬ―」は、千葉県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。習志野高吹奏楽部との取り組みは２０１８年に開始し、今回で８回目の実施となる。当日は、試合前にグラウンドで演奏を行