ヘルシー！豆腐しゅうまいレシピ しゅうまいに豆腐を使うとヘルシーに作れるって知っていますか？豆腐がメインなら、罪悪感なく食べられるのが嬉しいですよね。レンジで簡単にできる豆腐しゅうまいレシピをご紹介します。 レンジで簡単に完成！1.材料をしっかり混ぜる 滑らかになるまでしっかり混ぜるのがポイントです。 2.お花の形に成型 端をつまむようにすると綺麗な仕上がりになります。 3.レンジで加熱 ラップをして乾