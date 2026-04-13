日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。本日4月13日（月）放送の同番組のテーマは、「田舎にある謎の大豪邸」。一体なぜ、この場所にこんな豪邸が建てられたのか？気になる家主や、建物の内部を調査すべく、日本各地の大豪邸に潜入する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！