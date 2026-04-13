食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年4月13日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。お弁当にうれしいミニハンバーグは155円一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品もあります。以下は一例です。●ニチレイ ミニハンバーグ 6個（120g）商談時使用価格410円から6.2割引の155円に。●ヤマザキ イチゴスペシャル商