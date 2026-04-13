ＩＮＰＥＸが反発。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が、日本時間１３日早朝に１バレル＝１０５．６３ドルに上昇。その後も高止まりして推移している。先週末１０日の清算値（終値に相当）は前日比１．３０ドル安の９６．５７ドルだった。１１～１２日にパキスタンで開かれた米国とイランによる協議は、合意に至らず、トランプ米大統領は米国がホルムズ海峡の海上