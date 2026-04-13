5月8日に公開される映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』の本予告と本ポスターが公開された。 参考：カンヌ国際映画祭初のサメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』5月8日公開決定 第78回カンヌ国際映画祭監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった本作は、危険生物であるサメと危険人物であるサイコパスによるアニマルサイコスリラー。『ラブド・ワンズ』