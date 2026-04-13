ヴィッツが後場急落し一時ストップ安の１１６０円に売られる場面があった。正午ごろに発表した２月中間期連結決算は売上高２６億１８００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益３億４０００万円（同１１．１％増）、純利益２億４９００万円（同１０．９％増）と増収増益となったものの、１２～２月期では営業利益は同４３．５％減となっており、直近四半期の業績悪化を嫌気した売りが出ているようだ。 ソフトウェ