コシダカホールディングスは大幅安で年初来安値更新。前週末１０日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を８２５億４４００万円から８２０億４６００万円（前期比１８．２％増）へ、営業利益を１２９億６６００万円から１１８億３１００万円（同３．８％増）へ下方修正すると発表した。上期実績が想定を下回ったため。これが嫌気されている。 あわせて発表した上期決算は売上高が３８９億３２００万円