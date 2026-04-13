エッチ・ケー・エスが高い。前週末１０日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、最終利益を２億２５００万円から３億２５００万円（前期比１０．１％減）へ上方修正したことが好感されている。円安による為替差益の発生を見込むほか、政策保有株式の売却により投資有価証券売却益を計上することが要因としている。なお、売上高は主力のアフターマーケット事業で国内・米国市場を中心に需要が伸び