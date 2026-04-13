近鉄百貨店が大幅安で４日続落している。前週末１０日の取引終了後に発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高１１５０億円（前期比８．３％減）、営業利益５４億円（同１９．６％減）、純利益３７億円（同０．２％減）と減収減益を見込むことが嫌気されている。 前期に売上高・利益を押し上げた大阪・関西万博オフィシャルストアの出店効果が今期はなくなることが響く。なお、その２６年２月期決算は、売上高１２５４億