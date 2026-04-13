上白石萌音が、歌手デビュー10周年の集大成となるオリジナルアルバム『bouquet』を2026年秋にリリースする。 （関連：『超いきものがかりフェス』Day1で分かち合った20年分の宝物槇原敬之やJUJU、上白石萌音らとこの日限りのコラボも） 本情報は、4月11日に東京ガーデンシアターにて行われたワンマンライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa”26《texte》』にて発表されたもの。上白石は「10年で