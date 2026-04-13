午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６６、値下がり銘柄数は１１６６、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、情報・通信、石油・石炭、陸運。値下がりで目立つのはゴム製品、空運、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS