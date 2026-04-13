トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、涙ながらに負傷交代となったアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロについて言及した。12日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、トッテナム・ホットスパーはサンダーランドと対戦。デ・ゼルビ監督就任後初戦となったが、0−1で敗れ、リーグ戦は14試合未勝利となり、降格圏脱出とはならなかった。そ