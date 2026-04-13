チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、敗れたマンチェスター・シティ戦を振り返った。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、チェルシーはマンチェスター・シティと対戦。前半はスコアレスで折り返したものの、後半に3失点を喫して、0−3で敗れた。この結果、リーグ戦は3連敗となり、FAカップ準々決勝で3部のポート・ヴェイルに7−0で勝利したのを除いて、直近の公式戦6試合で5敗目となった。なお、データサイト『OPT