【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の中西アルノが、4月15日に発売される月刊アイドル誌『EX大衆』5・6月合併号の表紙＆巻頭に登場する。 ■乃木坂46愛宕心響も登場 今回のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれる中西。その両方の個性が際立つカットが収録されている。 部屋の中でリラックスした