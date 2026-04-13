ツツミ [東証Ｓ] が4月13日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の90円→115円(前の期は80円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、今後とも収益力の向上、財務体質の強化を図り、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。上記の方針を踏まえ、最近の業績動向、財政状態及び