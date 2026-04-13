タキヒヨー [東証Ｓ] が4月13日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比43.4％増の19.4億円に拡大し、従来予想の16億円を上回って着地。27年2月期は前期比0.2％増の19.5億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は1.3億円の赤字(前年同期は3.