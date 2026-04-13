13日14時現在の日経平均株価は前週末比432.22円（-0.76％）安の5万6491.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は366、値下がりは1166、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は143.81円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が51.89円、ＳＢＧ が35.4円、イビデン が31.51円、住友電 が19.91円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ