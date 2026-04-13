あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、侍役が似合う有名人＞ １位高橋英樹２位松平健３位渡辺謙４位岡田准一５位阿部寛６位真田広之７位役所広司８位木村拓哉９位佐藤健 ＜視聴者プレゼント＞じばさん商店の「秩父七味＆秩父一味」をプレゼント！