「盲勺（もうしゃく、ブラインドスプーン）」と呼ばれる新たな消費スタイルが、中国の主要なショート動画プラットフォームでひそかな人気を集めています。中には再生回数が1000万回を超える動画も見られます。盲勺は、いわば「ブラインドボックス」の進化版ともいえます。単一の商品だけが入っているブラインドボックスとは異なり、盲勺にはおよそ15点から20点のランダムな商品が入っており、その多くはかわいらしくて実用的な小物