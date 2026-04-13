◇MLB ホワイトソックス 6-5 ロイヤルズ(日本時間13日、カウフマン・スタジアム)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「3番・ファースト」で先発出場し、3打数無安打2四球。4試合連続無安打も1得点を記録し、勝利に貢献しました。9日オリオールズ戦の第2打席以降ヒットが出ていない村上選手。この日の第1打席はライトへ389フィート(約118.6メートル)の大きな当たりを放つも、ライトフライに倒れます。4回の先頭で迎えた第2打席はファ