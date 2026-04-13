俳優の山崎賢人と藤木直人が13日、都内でファイントゥデイ「uno（ウーノ）」ヘアケア新CM発表会に出席した。2人は、2018年放送のフジテレビドラマ「グッド・ドクター」、2021年公開の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。プライベートでも親交があるという。藤木から感じる自信や余裕について聞かれ、山崎は以前一緒に釣りに行ったときのエピソードを話した。「家までまず迎えに来てくれて、自分の分の竿も買ってく