俳優の原菜乃華が１３日、都内で行われたプリマハム「香薫あらびきポーク」の新ＣＭ発表会に出席。ＣＭキャラクターに就任し、「香薫の幸せな香りをお届けしに参りました」とあいさつした。イベントでは、キュートなエプロン姿でウインナー炒めをライブ調理。できたてを頰張ると、「いつも通り最高においしいです！」と満面の笑みを浮かべた。商品の思い出を問われると、「運動会の時、母に香薫ウインナーをタコさんの