俳優の山崎賢人と藤木直人が13日、都内でファイントゥデイ「uno（ウーノ）」ヘアケア新CM発表会に出席した。9日に2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」で主演することが発表された山崎を藤木が祝った。2人は、2018年放送のフジテレビドラマ「グッド・ドクター」、2021年公開の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。山崎が「プライベートでもお世話になっております」と藤木に向かって頭を下げると、藤木はさわやかな笑顔