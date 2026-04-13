阪神は１３日、「チャンピオンユニホーム」のチャリティーオークションを開催することを発表した。３月３１日からのＤｅＮＡとの京セラ３連戦と、７日からのヤクルトとの甲子園３連戦で選手、監督、コーチら着用したものと、出場しなかった選手の未着用のユニホームが対象。それぞれのユニホームには直筆のサインが入っている。入札期間は４月１３日から２２日で球団公式サイトのオークション特設ページにて。収益金は能登半