アメリカ・ニューヨーク市のマムダニ市長は就任から100日を記念する集会で演説し、看板政策の一つとして掲げた公営のスーパーを来年から順次設置していくと発表しました。記者「マムダニ市長の就任100日を記念した演説がまもなく始まります。会場は若い支持者を中心にあふれかえっています」ニューヨークマムダニ市長「行政は市民の負託に値するものだと証明する責任が私たちにはあります。ニューヨークの皆さん、最高の瞬間はこ