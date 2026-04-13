俳優山〓賢人（31）が13日、都内で「uno」ヘアケア新CM発表会に出席した。同ブランドのアンバサダーを務め、20日から放映される「4Dオールインワンシャンプー」新テレビCMに、俳優藤木直人（53）と出演。18年「グッド・ドクター」などで共演経験があるほか、プライベートでも親交が深く、この日は藤木とともに登場すると、「プライベートでもお世話になっております」とお辞儀し、笑みを浮かべていた。プライベートでは「釣りに連