歌手の松任谷由実(72)が13日、自身のインスタグラムを更新。定期健診で虫垂炎と診断されたことを公表し、手術を受けるため、7月28日の高崎公演を延期すると発表した。同インスタグラムで「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その